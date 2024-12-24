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13:37, 24 декабря 2024Спорт

РФС обсудил с руководством УЕФА возвращение России на международные турниры

Митрофанов: обсудили с УЕФА возвращение России на международные турниры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о взаимодействии с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Митрофанов заявил, что во время поездки в Болгарию на столетний юбилей местной федерации футбола обсудил с коллегами, в том числе с руководством УЕФА, тему возвращения России на международные турниры. «В целом, достаточно большое количество стран настроены к нам положительно. Надеюсь, что какие-то изменения действительно в ближайшее время произойдут», — поделился он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира 2026 года также прошла без участия россиян.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.

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