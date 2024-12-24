Сафонов рассказал о первых тренировках в ПСЖ

Российский вратарь Сафонов рассказал, что первые тренировки в ПСЖ были ужасными

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал об адаптации во французской команде. Его слова приводит

L’Équipe.

Сафонов поделился, что ему потребовалось время на адаптацию, но сейчас он лучше понимает требования тренера и все дается легче. «Когда я приехал, первые тренировки были ужасными — они проходили на слишком высокой скорости. Мне нужно было время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть в этой команде», — заявил голкипер.

23 декабря Сафонов попал на обложку L'Équipe. За день до этого ПСЖ обыграл «Ланс» в матче 1/32 финала Кубка Франции (1:1 в основное время, 4:3 по пенальти), россиянин отразил два удара в серии.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.