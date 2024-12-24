Тарасова дала совет получившей отказ в многомиллионном гранте Загитовой

Татьяна Тарасова посоветовала Алине Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет олимпийской чемпионке Алине Загитовой, получившей отказ от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в многомиллионном гранте на ледовое шоу. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, бывшей фигуристке нужно организовывать представление на собственные деньги. «Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила», — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова объяснила отказ Загитовой со стороны ПФКИ. По мнению тренера, бывшая фигуристка — слишком маленькая девочка для таких дел.

Ранее ПФКИ отказался выдавать Загитовой грант в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что проект не предполагал софинансирования и вложения личных средств спортсменки.