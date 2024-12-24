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17:42, 24 декабря 2024Спорт

Тарасова дала совет получившей отказ в многомиллионном гранте Загитовой

Татьяна Тарасова посоветовала Алине Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова . Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет олимпийской чемпионке Алине Загитовой, получившей отказ от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в многомиллионном гранте на ледовое шоу. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, бывшей фигуристке нужно организовывать представление на собственные деньги. «Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила», — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова объяснила отказ Загитовой со стороны ПФКИ. По мнению тренера, бывшая фигуристка — слишком маленькая девочка для таких дел.

Ранее ПФКИ отказался выдавать Загитовой грант в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что проект не предполагал софинансирования и вложения личных средств спортсменки.

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