Тарасова объяснила отказ выдавать Загитовой многомиллионный грант на шоу

Тарасова об отказе Загитовой в гранте на шоу: она еще совсем маленькая девочка

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отказался выдать олимпийской чемпионке Алине Загитовой многомиллионный грант на новое ледовое шоу.

Ее слова передает «ВсеПроСпорт».

Тарасова напомнила, что в России много других ледовых представлений — у Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко. «У Загитовой же не было опыта продюсирования шоу, она никогда не была постановщиком. Алина еще совсем маленькая девочка для таких дел. Просто звания у нее уже большие», — заявила тренер и посоветовала спортсменке сосредоточиться на исполнительском искусстве.

Ранее ПФКИ отказался выдавать Загитовой сумму в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что проект не предполагал софинансирования и вложения личных средств спортсменки.

В августе 22-летняя Загитова представила дебютное ледовое шоу «Хранители времени». Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.