В СПЧ призвали вернуть уголовное наказание за многоженство

Глава СПЧ Фадеев заявил, что запрет многоженства в России нужно закрепить в УК

Запрет на многоженство нужно закрепить в Уголовном кодексе (УК) России. Ввести наказание, существовавшее еще во времена СССР, призвал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщается в Telegram-канале консультативного органа.

Ранее совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) отозвал фетву, разрешающую мужчинам в России иметь до четырех жен. Этому предшествовало предписание Генпрокуратуры, в котором говорилось, что фетва противоречит закону и основам государственной политики в области укрепления традиционных ценностей.

Фадеев поддержал реакцию ведомства. Он назвал отозванную ДУМ фетву «опасной дорожкой», которая отрицает Конституцию и ведет к экстремизму и статьям УК. Глава СПЧ напомнил, что Россия — светское государство, поэтому таким явлениям «нужно жестко препятствовать».

В Советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. Я считаю, что нужно и сейчас в уголовном порядке запретить многоженство Валерий Фадеев глава Совета по правам человека при президенте России

Он подчеркнул, что острые вопросы нужно выносить на общественное обсуждение еще до принятия фетв, не бросая вызов российскому обществу.

Фадеев также ответил на слова председателя Совета улемов ДУМ России Шамиля Аляутдинова, который заявлял, что организация не будет вступать в полемику после предписания Генпрокуратуры. «Это неправильно. Потому что, когда проблемы, даже религиозные, касаются всего общества, они должны обсуждаться открыто и содержательно», — считает глава СПЧ.

В свою очередь, член СПЧ Кирилл Кабанов удивился радости общественных деятелей от отзыва фетвы, разрешающей многоженство. По его словам, ДУМ удалось показать, что российские власти якобы нарушают права мусульман, и тем самым заложить фундамент для антигосударственных выступлений.