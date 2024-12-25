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23:48, 25 декабря 2024Спорт

Ротенберг рассказал об очень плохом диагнозе Кузнецова после матча с ЦСКА

Ротенберг: у Кузнецова очень плохой диагноз, он много пропустит
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о травме, полученной игроком команды Евгением Кузнецовым в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист отметил, что у форварда очень плохой диагноз. «Пока не буду говорить публично ничего. Удар в голову, сотрясение, он без сознания там был. Это уже пусть разбираются профессионалы. Думаю, долго пропустит», — заявил Ротенберг.

Кузнецов получил травму в середине второго периода. После столкновения с игроком ЦСКА Владиславом Провольневым форвард питерцев не смог продолжить игру и в сопровождении врачей команды отправился в раздевалку. Арбитры в этом эпизоде не зафиксировали нарушения правил.

Игра прошла в среду, 25 декабря, и завершилась со счетом 6:5 в пользу московских армейцев. Пять из шести шайб столичный клуб забросил в первом периоде.

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