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13:22, 25 декабря 2024Спорт

Стало известно о выкупе бывшим игроком ЦСКА стриптиз-клуба для команды

Бывший футболист ЦСКА Нахушев рассказал, как Алан Кусов выкупил стриптиз-клуб
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Руслан Нахушев

Руслан Нахушев. Фото: Юлия Честнова / РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Руслан Нахушев рассказал, как его экс-одноклубник Алан Кусов выкупил стриптиз-клуб для игроков команды. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен вспомнил, что вместе с игроками хотел посетить заведение, однако их не пустили. «Нам рассказали: "Один парень выкупил клуб на весь вечер" — "Что за парень?" Смотрим, а это Кус! Сидит на диванчиках в окружении 12 девчонок», — поделился подробностями он.

Кусов играл за ЦСКА в 2003 году и стал вместе с командой чемпионом России. Также он известен по выступлениям за владикавказскую «Аланию» и «Луч-Энергией» из Владивостока.

Ранее футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своих ежемесячных покупках. Он заявил, что тратит более полумиллиона рублей в месяц.

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