В Минфине высказались о флагманской новинке Lada

Глава Минфина Силуанов назвал Lada Aura комфортным автомобилем

Новая модель Lada — бизнес-седан Aura — является хорошим и комфортным автомобилем, подходящем для нужд чиновников. Такое мнение высказал глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что его ведомство первым в России договорилось с «АвтоВАЗом» по поводу закупки этих машин. Силуанов ознакомился с новой моделью концерна после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Я сам попробовал — и за рулем, и в качестве пассажира. Хорошая машина. Автомобиль комфортный, удобный», — отметил министр.

Ранее за рулем Aura прокатился президент России Владимир Путин. Глава государства назвал новый автомобиль комфортным и управляемым. В конце ноября концерн начал отгрузки флагманского бизнес-седана дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам. Розничные же продажи новой модели, как уточняли в «АвтоВАЗ», стартовали в России в первых числах декабря.

В концерне изначально делали ставку на высокий спрос на новую модель со стороны сотрудников государственных структур и чиновников. Однако, как сообщал ранее Telegram-канал Mash, не всем депутатам понравился бизнес-седан. Некоторых парламентариев не устроили удлиненная задняя дверь и отсутствие задних воздуховодов. Первый фактор может затруднить выход из машины на парковке Госдумы, а второй — создать неудобства перед важными встречами из-за риска вспотеть.