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13:05, 25 ноября 2024Экономика

«АвтоВАЗ» начал отгружать Lada Aura дилерам

«АвтоВАЗ» начал отгружать Lada Aura дилерам и корпоративным клиентам
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«АвтоВАЗ» начал отгрузки автомобилей Lada Aura дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поставляемые машины изготовлены в максимальной комплектации Status, которая предусматривает обивку салона натуральной кожей и защиту лакокрасочного покрытия кузова при помощи защитной пленки.

На прошлой неделе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов указывал, что отгрузки могут стартовать в ноябре-декабре. Продажи, по его словам, начнутся сначала в Москве и Санкт-Петербурге и «дальше уже по всей стране».

«По балансу потребительских свойств автомобиль имеет преимущества на рынке в своем сегменте. Когда речь заходит о машине, на которой ездил [президент России Владимир] Путин, многие уже за это хотят ее купить», — отмечали ранее в пресс-службе автопроизводителя.

Путин прокатился за рулем Lada Aura этой модели в июле и назвал машину хорошей, а также комфортной и управляемой. В сентябре стало известно, что стоимость базовой модели бизнес-седана в упрощенной комплектации, которая в том числе будет поставляться в таксопарки, составит 2,6-2,8 миллиона рублей. Вскоре после этого в управлении делами главы государства заявили о закупках Lada Aura в стандартной комплектации, начавшихся в рамках мероприятий по импортозамещению.

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