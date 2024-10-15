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16:41, 15 октября 2024Экономика

В «АвтоВАЗе» рассказали о заказчиках Lada Aura

«АвтоВАЗ»: многие хотят купить Lada Aura уже за то, что на машине ездил Путин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Купить Lada Aura смогут все желающие, но поначалу производство автомобилей будет вестись под заказ, для корпоративных клиентов. Об этом рассказала Autonews.ru руководитель направления по маркетингу «АвтоВАЗа» Жанна Воробьева. По ее словам, до конца года планируется выпустить две тысячи таких машин.

«По балансу потребительских свойств автомобиль имеет преимущества на рынке в своем сегменте. Когда речь заходит о машине, на которой ездил Путин, многие уже за это хотят ее купить», — отметили в пресс-службе автопроизводителя. Там указали, что авто, которое, как ожидается, будет востребовано в бюджетных организациях и среди госслужащих, интересуются не только мужчины-бизнесмены, но и женщины.

В июле Lada Aura протестировал президент РФ. Владимир Путин прокатился за рулем этой модели по трассе М-11 и назвал автомобиль хорошим. Позднее российский лидер подтвердил свой отзыв, указав, что Lada Aura машина комфортная и управляемая.

В сентябре стало известно, что стоимость базовой модели бизнес-седана в упрощенной комплектации, которая в том числе будет поставляться в таксопарки, составит 2,6-2,8 миллиона рублей. Вскоре после этого в управлении делами главы государства заявили о закупках Lada Aura в стандартной комплектации, начавшихся в рамках мероприятий по импортозамещению.

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