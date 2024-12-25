В некоторых украинских городах пропало электричество и отопление

В нескольких украинских городах пропало электричество и отопление после взрывов

В нескольких украинских городах пропало электричество и отопление после взрывов. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«"Укрэнерго" предоставила команды на введение графиков отключений», — сказано в публикации. Ограничения на электроснабжение были введены в Киеве и Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Помимо этого, без света остались Харьков и Ивано-Франковск.

25 декабря войска России нанесли массированный удар по объектам на Украине. Рано утром была объявлена воздушная тревога по всей стране. Как минимум семь ударов было нанесено по Харькову. Помимо этого, взрывы гремели в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.