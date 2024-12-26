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08:38, 26 декабря 2024Россия

Глава Якутии высказался о смертельном пожаре в изоляторе для дезертиров

Глава Якутии Николаев: пожар в изоляторе для дезертиров — тяжелая история
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Смертельный пожар в изоляторе для дезертиров в Якутске — «тяжелая и трагическая история». Так о ситуации с возгоранием, унесшем жизни пятерых человек, высказался глава Якутии Айсен Николаев, его слова приводит портал «Улус.медиа».

По словам Николаева, изолятор находился в управлении не у региональных властей, а подчинялся напрямую Министерству обороны России. Ранее пожар по той же причине отказались комментировать и в МЧС по республике.

При этом глава Якутии отметил, что власти обязательно проинформируют общественность о ходе расследования трагедии. «После трагедии возникли вопросы: почему произошел пожар, почему не были своевременно приняты меры, почему люди задохнулись? На эти вопросы ответит следствие и представители Министерства обороны», — пообещал Николаев.

Известно, что пожар в изоляторе для самовольно оставивших подразделения произошел в ночь с 19 на 20 декабря. При возгорании пострадали семь человек, еще пятерых спасти не удалось. В военном комиссариате города указали, что выясняют причины пожара. В случившемся уже неофициально обвинили самих дезертиров.

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