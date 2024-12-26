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18:12, 26 декабря 2024Россия

Обвиненный в заигрывании с экстремизмом муфтий Москвы пояснил свое отношение к Деду Морозу

Муфтий Москвы Аляутдинов заявил о непонимании его критиками богословия
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов ответил на критику со стороны Совета по правам человека при президенте России Кирилла Кабанова. Свою ранее высказанную позицию по двум вопросам он разъяснил журналистам РБК, фрагмент беседы опубликован Telegram-канале издания.

Ранее Кабанов обвинил муфтия в заигрывании с экстремизмом и предложил Аляутдинову покинуть Россию. Поводом к такой реакции общественника стали высказывания муфтия о многоженстве и Деде Морозе.

Аляутдинов, отвечая на предложение Кабанова, заявил, что последний плохо разбирается в вопросах исламского богословия и «делает выводы только по громким заголовками СМИ». Он отметил, что с точки зрения исламской догматики Дед Мороз и Снегурочка — сказочные персонажи. Вместе с тем муфтий напомнил, что неверие в них не является противозаконным.

Несмотря на критику в свой адрес, Аляутдинов поблагодарил Кабанова за внимание к своей деятельности. Он выразил надежду на конструктивный диалог, основанный на взаимопонимании и уважении.

Ранее Кабанов предупредил, что отзыв Духовным управлением мусульман фетвы, разрешающей многоженства, не означает окончательной победы над радикалами. По его словам, авторы инициативы отделались лишь предупреждением вместо уголовного расследования их действий.

ЖЗЛ
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