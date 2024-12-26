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11:04, 26 декабря 2024Спорт

Появились подробности о серьезности травмы хоккеиста Кузнецова

Хоккеист СКА Кузнецов пропустит не менее двух месяцев из-за травмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов пропустит не менее двух месяцев из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, хоккеист находится под наблюдением врачей и дезориентирован в пространстве. Он не помнит подробности прошедшего матча. Отмечается, что окончательный диагноз будет установлен в течение недели.

Кузнецов получил травму в середине второго периода. После столкновения с игроком ЦСКА Владиславом Провольневым форвард петербужцев не смог продолжить игру и в сопровождении врачей команды отправился в раздевалку. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у хоккеиста очень плохой диагноз.

Игра прошла в среду, 25 декабря, и завершилась со счетом 6:5 в пользу московских армейцев. Пять из шести шайб столичный клуб забросил в первом периоде.

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