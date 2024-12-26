Появились подробности о серьезности травмы хоккеиста Кузнецова

Хоккеист СКА Кузнецов пропустит не менее двух месяцев из-за травмы

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов пропустит не менее двух месяцев из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, хоккеист находится под наблюдением врачей и дезориентирован в пространстве. Он не помнит подробности прошедшего матча. Отмечается, что окончательный диагноз будет установлен в течение недели.

Кузнецов получил травму в середине второго периода. После столкновения с игроком ЦСКА Владиславом Провольневым форвард петербужцев не смог продолжить игру и в сопровождении врачей команды отправился в раздевалку. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у хоккеиста очень плохой диагноз.

Игра прошла в среду, 25 декабря, и завершилась со счетом 6:5 в пользу московских армейцев. Пять из шести шайб столичный клуб забросил в первом периоде.