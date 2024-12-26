Тренер рассказал о безнаказанности российских судей

Член РФС Гершкович назвал судейство одной из главных проблем российского футбола

Председатель Объединения отечественных тренеров, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович рассказал о безнаказанности российских судей. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Гершкович назвал судейство одной из главных проблем российского футбола на данный момент. «У нас они себя просто выпячивают грубыми ошибками и неоправданными затяжками игры. Они ошибаются чаще всех», — заявил он.

В конце ноября в российском футболе разгорелся судейский скандал. Тогда губернатор Самарской области Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов», который рассказал о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

После этого глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что организация провела необходимую работу. Он подчеркнул, что лига сформировала предложения для большей прозрачности работы судейского корпуса.