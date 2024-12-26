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15:11, 26 декабря 2024Экономика

ЦБ предостерег от массовой раздачи денег россиянам

ЦБ: массовая раздача денег россиянам приведет к ускорению инфляции
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Массовая раздача денег гражданам негативным образом повлияет на российскую экономику, а также разгонит инфляцию, которая сейчас и без того находится на высоком уровне. О соответствующем предостережении сообщается в Telegram-канале Центробанка (ЦБ).

Один из пользователей мессенджера задал вопрос: «Почему нельзя просто напечатать деньги и всем раздать?» В регуляторе ответили, что подобная мера, возможно, сделает конкретного человека богаче, однако в масштабах всей экономики такая логика не работает. «Результат (от массовой раздачи денег населению — прим. «Ленты.ру») — очевиден. Продавцы просто поднимут цены», — пояснили в регуляторе.

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Массовая раздача денег приведет к росту спроса на товары и услуги, так как у граждан появится больше финансовых возможностей. Однако объемы предложения не будут поспевать за этой динамикой на фоне сохраняющегося в стране острого кадрового голода. В результате дисбаланс на внутреннем рынке станет усиливаться, что в итоге приведет к разгону потребительских цен. «Массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», — резюмировали в ЦБ.

По состоянию на 16 декабря, как ранее отмечали в регуляторе, базовая инфляции в России составила 9,5 процента. Согласно обновленному прогнозу ЦБ, темпы роста потребительских цен по итогам 2024 года окажутся в районе 9,6-9,8 процента, а пикового значения достигнут в апреле 2025-го. Цели же по инфляции в 4 процента, как ожидают в Банке России, удастся добиться не раньше 2026 года.

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