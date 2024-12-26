Врач и легкоатлетка дали советы по выбору одежды для зимней пробежки

Врач-терапевт Елена Черненко и чемпионка России по легкой атлетике Валерия Андреева дали советы по выбору одежды для зимней пробежки. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

По их мнению, нужно надевать три слоя одежды. «Первый слой — термобелье, обеспечивающее отвод влаги. Второй слой — теплый флис или синтетические материалы с флисовой подкладкой, также способствующей отводу влаги. Третий слой — легкая ветровка, защищающая от влаги и ветра», — сказали эксперты.

Врач и спортсменка также упомянули о необходимости избегать как переохлаждения, так и перегрева во время тренировок. С этим связан запрет на объемные и шерстяные вещи.

Ранее фитнес-тренер Александр Карпов рассказал о том, чем могут быть опасны зимние пробежки. «При низких температурах существует риск переохлаждения дыхательных органов, что может привести к серьезным заболеваниям», — заявил специалист.