Киты оказались долгожителями

Science Advances: южные гладкие киты оказались способны жить 150 лет

Американские ученые выяснили, что максимальная продолжительность жизни южных гладких китов может превышать 100 лет. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Специалисты полагали, что возраст южных гладких китов (Eubalaena australis), которые встречаются по всему Южному полушарию, ограничен 70 годами. Однако исследование показало, что животные могут проживать 130 и даже 150 лет, но продолжительность их жизни резко сократилась из-за китобойного промысла.

Обычно для определения возраста конкретной особи ученые полагаются на кольцевые наросты на зубах. Однако они часто могут быть изношены — такие образцы мешают определить возраст. Специалист Университета Аляски (США) Грег Брид проанализировал данные отслеживания южных и североатлантических гладких китов, собранных за 40 лет. Он и его коллеги выявили 2476 самок, 139 из которых имели известный год рождения.

Исследование показало, что южные гладкие киты имеют среднюю продолжительность жизни от 70 до 75 лет. Однако некоторые особи могут жить до 130, в редких случаях — 150 лет. Определить реальную максимальную продолжительность жизни китов помешала традиция охоты на китов в XX веке.

Также оказалось, что южные гладкие киты живут дольше североатлантических гладких китов. Вероятно, это связано с тем, что последние чаще попадают в ловушки для омаров и крабов, закрепленных на дне океана.

В конце ноября ученые из Перу обнаружили окаменелость древнего морского крокодила, возраст которой составляет от 10 до 12 миллионов лет. Открытие дополнительно подчеркивает разнообразие фауны миоценового периода в данном регионе.