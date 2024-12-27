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13:52, 27 декабря 2024Экономика

Французских богачей призвали забыть 2024 год

Bloomberg: богатейшие французы обеднели в 2024 году на $70 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Для крупнейших миллиардеров Франции 2024-й стал «годом, который нужно забыть», пишет Bloomberg. По словам журналистов, такой призыв связан с тем, что совокупное состояние Бернара Арно, Франсуазы Бетанкур Мейерс и Франсуа Пино — одних из самых богатых людей в мире — упало на рекордные 70 миллиардов долларов из-за слабого спроса на предметы роскоши и политической нестабильности.

Это трио стало свидетелем того, как их благосостояние подорвала распродажа бумаг контролируемых ими отраслевых гигантов — LVMH, L’Oréal SA и Kering SA, говорится в публикации. Последняя из списка, владеющая брендом Gucci, потеряла 41 процент своей стоимости.

«Китайский потребитель должен был стать двигателем роста в 2024 году, но этого не произошло», — прокомментировала управляющая фондом Edmond de Rothschild Asset Management Ариана Хаяте.

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О том, что падение спроса в КНР привело к резкому снижению стоимости акций LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton (LVMH), а «уровень потребительского доверия в материковом Китае сегодня вернулся к историческому минимуму, достигнутому во время COVID», стало известно в октябре.

В середине декабря международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до «Aa3» с «Aa2», объяснив решение ожиданиями того, что на фоне политической фрагментации госфинансы страны в ближайшие годы существенно ухудшатся. Вероятность того, что новый кабмин страны обеспечит стабильное сокращение дефицита бюджета, уровень которого достигнет в следующем году 6,3 процента ВВП, аналитики оценили как «очень низкую».

Указанную фрагментацию в июне усугубил президент Эммануэль Макрон. После того как глава государства, расстроившись из-за неудачи его партии «Возрождение» на голосовании в Европарламент, распустил Национальное собрание, фондовый индекс страны упал на шесть процентов. В дальнейшем во Франции сменилось уже три правительства.

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