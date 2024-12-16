Кредитный рейтинг Франции понизили на фоне политической фрагментации

Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Франции до «Aa3»

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до «Aa3» с «Aa2» и изменило его прогноз на «стабильный» с «негативного». Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение принято в связи с ожиданиями Moody's о том, что на фоне политической фрагментации госфинансы Франции в ближайшие годы существенно ухудшатся. Вероятность того, что новое правительство страны обеспечит стабильное сокращение дефицита бюджета, уровень которого достигнет в следующем году 6,3 процента ВВП, агентство оценивает как «очень низкую».

При этом госдолг Франции вырастет примерно до 120 процентов ВВП в 2027 году по сравнению со 113,3 процента в текущем, ожидают в Moody's.

Парламент страны в начале декабря принял резолюцию о недоверии кабмину Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов. Предыдущее правительство было сформировано только в начале осени, и его глава в первые же дни сетовал на ситуацию с бюджетом, спасать которую новые министры решили за счет повышения налогов. После этого президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось спешно искать нового премьера. Им в итоге стал лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, которого называют основным политическим союзником главы государства. Имеющие большинство мест в Национальном собрании левые уже заявили о намерении добиваться отставки и нового руководителя правительства.