Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин провел тренировку в общей группе

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел тренировку в общей группе. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил журналист Том Гулитти.

39-летний хоккеист занимался в первом звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом, а также в первой бригаде большинства. Главный тренер команды Спенсер Карбери заявил, что по итогам тренировки будет принято решение о возможности для Овечкина принять участие в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс».

14 декабря стало известно, что Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома малой берцовой кости. Форвард провел занятие с тренером по игровым навыкам Кенни Маккудденом. Он вышел на лед в специальном свитере, который исключает контакты.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). В этом матче он забросил две шайбы, а в третьем периоде покинул лед из-за повреждения.