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10:10, 27 декабря 2024Экономика

Роскачество раскрыло долю контрафактной продукции в России

Глава Роскачества Протасов: около 10 % продукции в России фальсифицировано
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В настоящее время доля контрафактной продукции на российском рынке оценивается примерно в десять процентов. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, его слова приводит ТАСС.

Этот уровень, отметил руководитель ведомства, сохраняется на протяжении последних трех лет. Нынешняя доля фальсификата на российском рынке «не может нас радовать», посетовал Протасов. В то же время показатель в РФ уступает среднемировому значению, заявил он.

Протасов добавил, что в 2024 году существенно уменьшились сроки реагирования российских розничных сетей на информацию о наличии на их полках некачественной продукции. По его словам, подавляющее большинство магазинов (90 процентов) убирают с прилавков фальсифицированный товар в первые недели после получения соответствующего сигнала от ведомства или потребителей.

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В отличие от традиционной розницы доля контрафактной продукции на российских маркетплейсах, как отмечают участники рынка, стабильно растет. На эту проблему ранее, в частности, указывал глава Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григорий Парамонов. Он призывал власти РФ отреагировать на ситуацию и ввести солидарную ответственность таких онлайн-площадок и продавцов в случае нарушения прав на товарные знаки и маркировку товара.

В начале второй половины декабря депутаты Госдумы одобрили закон «О защите прав потребителей» и ужесточили правила работы российских маркетплейсов. Теперь подобные онлайн-площадки должны будут подтверждать качество размещаемых товаров и предоставлять потенциальным покупателям ссылку на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции.

Впрочем, отраслевые ассоциации считают, что подобных изменений в законодательство недостаточно. По их мнению, властям следует обязать маркетплейсы создавать личные кабинеты правообладателей, при помощи которых они смогут подавать жалобы на нарушителей, а также оповещать потенциальных покупателей о ненадежных продавцах, которым грозит банкротство или же за которыми числятся налоговые нарушения.

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