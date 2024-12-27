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17:02, 27 декабря 2024Бывший СССР

В МИД России заявили об отсутствии переговоров о версиях крушения самолета в Актау

МИД: дипломаты России не вели переговоров по версии авиакатастрофы в Актау
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Isa Tazhenbayev / Globallookpress.com

Дипломаты России, Казахстана и Азербайджана не обсуждали версий авиакатастрофы близ Актау. Об этом Министерство иностранных дел РФ написало в своем Telegram-канале.

«Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», — указано в сообщении.

Ранее Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 10 российских городов. Ограничения затронут Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Минводы, Волгоград, Сочи, Уфу, Самару, Саратов и Нижний Новгород.

Помимо этого, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву и обсудил с ним крушение самолета под Актау. Отмечается, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями о ходе расследования.

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