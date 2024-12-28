Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 28 декабря 2024Бывший СССР

Дуэль российского дрона с беспилотником «Баба-Яга» ВСУ попала на видео

МО России опубликовало кадры дуэли российского дрона и БПЛА «Баба-Яга» ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Оператор дрона морской пехоты Северного флота России во время разведки обнаружил украинский тяжелый беспилотник «Баба-Яга», принадлежащий Вооруженным силам Украины, после чего принял решение атаковать его. Кадры дуэли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать беспилотный летательный аппарат противника, зашел на удобную траекторию и протаранил вражеский беспилотник», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что морпехи Российской армии при помощи БПЛА уничтожили украинский тяжелый дрон «Баба-Яга» в Херсонской области. В результате дрон упал и разбился, российские военнослужащие не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль ответил на заявление США о крушении лайнера под Актау. Что об авиакатастрофе сказал Белый дом?

      Россиян предупредили об активизации домушников

      Россиянка отсудила у коммунальщиков 150 тысяч рублей за ветер

      Раскрыты подробности о задержанных в Тунисе россиянах

      Устроившему стрельбу в доме парня дочери главе российского поселка предъявили обвинение

      Украинские дипломаты пришли в недоумение из-за решений Зеленского

      Врач назвала допустимую при гипертонии норму икры

      Жена Ивана Янковского решила распродать гардероб более чем на миллион рублей

      Россиянка подожгла входную дверь в МФЦ и ждала вертолета со спецназом

      Илона Маска назвали малышом и призвали проверить его здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше