Дуэль российского дрона с беспилотником «Баба-Яга» ВСУ попала на видео

МО России опубликовало кадры дуэли российского дрона и БПЛА «Баба-Яга» ВСУ

Оператор дрона морской пехоты Северного флота России во время разведки обнаружил украинский тяжелый беспилотник «Баба-Яга», принадлежащий Вооруженным силам Украины, после чего принял решение атаковать его. Кадры дуэли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать беспилотный летательный аппарат противника, зашел на удобную траекторию и протаранил вражеский беспилотник», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что морпехи Российской армии при помощи БПЛА уничтожили украинский тяжелый дрон «Баба-Яга» в Херсонской области. В результате дрон упал и разбился, российские военнослужащие не пострадали.