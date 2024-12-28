Российские военнослужащие уничтожили украинскую «Бабу-Ягу»

Минобороны: российские морпехи уничтожили дрон «Баба-яга» в Херсонской области

Российские морские пехотинцы уничтожили с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинский тяжелый дрон «Баба-Яга» в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Беспилотник противника был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий, после чего по нему нанесли удар. В результате дрон упал вниз и разбился, российские военнослужащие не пострадали. В оборонном ведомстве отметили, что беспилотник летел по спутниковой связи Starlink, поэтому не мог быть сбит средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее российские морпехи уничтожили полевой аэродром тяжелых дронов типа «Баба-Яга» на каховском направлении в Херсонской области.