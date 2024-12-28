Кремль ответил на заявление США о крушении лайнера под Актау. Что об авиакатастрофе сказал Белый дом?

Песков: вопросы по крушению лайнера в Актау нужно направлять в Росавиацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о крушении самолета Embraer 190 «Азербайджанскихх авиалиний», летевшего рейсом Баку — Грозный. Официальный представитель Кремля предложил дождаться результатов расследования авиакатастрофы.

Песков заявил о готовности России содействовать расследованию

Песков заявил, что вопросы нужно направлять в Росавиацию. «Мы видели эти высказывания. Здесь я в данном случае хочу вам напомнить вчерашнее заявление Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета», — сказал представитель Кремля.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

По его словам, комментарии по вопросу расследования со стороны администрации президента будут неуместными, он посоветовал ориентироваться на заявления Росавиации.

Белый дом рассказывал о предварительных причинах авиакатастрофы

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби накануне сообщил, что США видят «первичные признаки» того, что самолет «Азербайджанских авиалиний» был сбит системой ПВО. Он не стал уточнять, о каких признаках идет речь.

«Но эти первичные признаки есть. Но хочу прояснить, это только первичные указания, расследование продолжается, и я не хочу забегать вперед, говоря о том, где мы сейчас находимся», — сказал он, отвечая на уточняющие вопросы журналистов.

Авиакомпания AZAL ранее рассказала, что получены предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190. По их данным, авиакатастрофа произошла из-за «физического и технического» внешнего вмешательства. Эти данные подтвердил и министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев. По его словам, обломки разбившегося под Актау самолета и показания свидетелей дают основание говорить, что он подвергся вмешательству извне.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в свою очередь сообщил, что в аэропорту Грозного во время посадки самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL действовал план «Ковер» из-за угрозы атаки украинских беспилотников. По его словам, в городе также наблюдался густой туман.