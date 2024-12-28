Студия «Квартал 95» пошутила об украинском телемарафоне

«Квартал 95» пошутила об отсутствии правдивых новостей в украинском телемарафоне

Студия «Квартал 95», сооснователем которой был президент Украины Владимир Зеленский, пошутила об отсутствии правдивых новостей в украинском телемарафоне «Единые новости» (укр. «Єдині новини»). Выпуск юмористической программы доступен на YouTube.

В миниатюре говорилось, что актеры скучают по тому времени, когда Зеленский выступал вместе с ними в «Квартале 95». Тогда юморист Евгений Кошевой вышел на сцену с картонной фигурой Зеленского.

«Ты если хочешь, ты присядь. В ногах, как и в телемарафоне, как говорится, правды нет», — обратился он к фигуре украинского лидера.

Ранее стало известно, что в эфире украинского телемарафона отключился свет. Это произошло на фоне массированного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по территории Украины.

Украинский телемарафон — новостная программа, запущенная в феврале 2022 года. Его трансляция ведется круглосуточно.