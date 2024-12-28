Названа дата возвращения Овечкина на лед после перелома

Фридман: Овечкин вернется на лед после перелома 29 декабря в матче с «Торонто»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернется на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Дату возвращения в соцсети X назвал журналист Эллиот Фридман.

Источник сослался на главного тренера «Кэпиталс» Спенсера Карбери. Игра состоится в ночь на воскресенье, 29 декабря.

27 декабря сообщалось, что Овечкин провел тренировку в общей группе «Кэпиталс». 39-летний хоккеист занимался в первом звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). В этом матче он забросил две шайбы, а в третьем периоде покинул лед из-за повреждения. После этого он не выходил на лед.