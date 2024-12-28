Овечкин отреагировал на возвращение в состав «Вашингтона» после перелома

Овечкин о возвращении в состав «Вашингтона» после перелома: пришло мое время

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на возвращение в состав команды после перелома ноги. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игрок отметил, что врачи клуба проделали огромную работу, чтобы он поскорее восстановился. «Это был тяжелый месяц: я просто тренировался, смотрел матчи, всегда хотел помочь моей команде победить. Теперь пришло мое время», — заявил Овечкин.

Ранее стало известно, что россиянин вернется на лед в ночь на воскресенье, 29 декабря. Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). В этом матче он забросил две шайбы, а в третьем периоде покинул лед из-за повреждения. После этого он не выходил на лед.