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14:48, 28 декабря 2024Спорт

Тренер «Миннесоты» раскрыл состояние травмированного Капризова

Тренер «Миннесоты» Хайнс: Капризов должен вернуться после травмы со дня на день
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wosika / Imagn Images / Reuters

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс раскрыл состояние травмированного форварда клуба Кирилла Капризова. Его слова приводит The Athletic.

Хайнс рассказал, что у Капризова была небольшая травма нижней части тела, из-за которой нападающий пропустил выездной матч с «Даллас Старс» (3:2 в овертайме). «Вчера мы общались с врачами, он должен вернуться со дня на день. Мы будем наблюдать за его самочувствием каждый день», — заявил он.

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Всего в текущем сезоне Капризов забросил 23 шайбы и сделал 27 результативных передач, достигнув отметки в 50 очков. На это ему потребовалось 34 матча, что стало клубным рекордом.

Ранее Капризова назвали MVP первой четверти сезона НХЛ. Его сравнили с ракетным топливом для бурного старта команды. В своем дебютном сезоне в НХЛ россиянина признавали лучшим новичком лиги.

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