В КХЛ высказались о возвращении пива на арены

Вице-президент КХЛ Доброхвалов: лига поддерживает возвращение пива на арены

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Доброхвалов высказался о возвращении пива на арены. Его слова приводит «РБ Спорт».

Доброхвалов заявил, что лига заинтересована в этом. «Мы не видим в этом никаких рисков. Есть примеры арен, на которых продается пиво, и никаких инцидентов не происходит. Поэтому мы категорически поддерживаем эту инициативу», — поделился он.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает законопроект о снятии запрета на продажу пива на территории спортивных объектов. В октябре эту инициативу поддержали в министерстве финансов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.