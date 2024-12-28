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16:20, 28 декабря 2024Спорт

В КХЛ высказались о возвращении пива на арены

Вице-президент КХЛ Доброхвалов: лига поддерживает возвращение пива на арены
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Доброхвалов высказался о возвращении пива на арены. Его слова приводит «РБ Спорт».

Доброхвалов заявил, что лига заинтересована в этом. «Мы не видим в этом никаких рисков. Есть примеры арен, на которых продается пиво, и никаких инцидентов не происходит. Поэтому мы категорически поддерживаем эту инициативу», — поделился он.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает законопроект о снятии запрета на продажу пива на территории спортивных объектов. В октябре эту инициативу поддержали в министерстве финансов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.

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