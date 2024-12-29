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06:39, 29 декабря 2024Спорт

Овечкин вышел на лед впервые после перелома ноги

Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: David W Cerny / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 5:2. В составе «Вашингтон Кэпиталс» шайбы забросили Эндрю Манджапане, Джейкоб Чикран, Ник Дауд, Том Уилсон и Александр Овечкин.

Ранее спортсмен заявил, что врачи клуба проделали огромную работу, чтобы он поскорее восстановился.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). В этом матче он забросил две шайбы, а в третьем периоде покинул лед из-за повреждения. После этого он не выходил на лед.

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