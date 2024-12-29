Раскрыты подробности о разбившемся в Южной Корее самолете

Потерпевший в Южной Корее крушение самолет был произведен в 2009 году

Самолет Boeing 737-800 (737-8AS) южнокорейской авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение в аэропорту Муан, был произведен в августе 2009 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Newsis.

Отмечается, что авиалайнер считался «относительно новым». Всего у компании по состоянию на сентябрь 2023 года было 39 таких самолетов.

Ранее стало известно, что разбившийся в Южной Корее самолет Boeing 737-800 (737-8AS) еще за день до крушения, 28 декабря, сообщил о внештатной ситуации во время рейса из Чеджу в Пекин.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.