Певица Седокова рассказала сыну о смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова вновь вышла на связь с подписчиками после смерти Яниса Тиммы. Она показала переписку бывшего мужа и, предположительно, своего сына Гектора в сторис в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В опубликованном фрагменте переписки, предположительно, Гектор сообщил Тимме, что все равно будет любить его. Из этого можно сделать вывод, что Седокова рассказала сыну, что баскетболиста больше нет. «Никогда не делайте просто ради этого. Как же ты так смог? У тебя же дети», — поделилась своими чувствами артистка.

Ранее сообщалось, что 17 декабря Седокову госпитализировали с диагнозом «нервный срыв» на фоне новостей об уходе спортсмена из жизни. «Анна в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице», — высказался о состоянии певицы ее агент.

Из-за этого исполнительница пропустила церемонию прощания с Тиммой, состоявшуюся в Риге. На ней присутствовали его родители и первая жена — блогер Сана Оша.

