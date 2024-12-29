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05:02, 29 декабря 2024Экономика

В ЕС обвинили популярный лоукостер в неправомерных штрафах пассажиров

В ЕП обвинили популярный лоукостер Ryanair в неправомерных штрафах пассажиров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Harald Dostal / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Франции Виржини Жорон обвинила популярный в Евросоюзе (ЕС) ирландский лоукостер Ryanair в систематических неправомерных штрафах пассажирах. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Ryanair и некоторые другие авиакомпании налагают штрафы на своих пассажиров, если они не проходят регистрацию до прибытия в аэропорт. Это ненормальная практика в авиационной отрасли. Как ни странно, Ryanair запрещает пассажирам проходить регистрацию в часы, предшествующие вылету, (...) штраф взимается с каждого человека, что особенно сильно сказывается на семьях. При штрафе в размере более 50 евро семье, возможно, придется заплатить более 250 евро, что иногда превышает стоимость перелета», — пишет она.

Складывается впечатление, что авиакомпания стремится заманить путешественников в ловушку, а не снизить свои расходы за счет увеличения числа пассажиров, которые проходят онлайн-регистрацию перед отправкой в аэропорт

Виржини Жорончлен Европарламента от Франции

Так, Жорон спрашивает у Еврокомиссии, расследовали ли она подобную практику и приняла ли меры для ее прекращения. «Если Комиссия не предпримет никаких действий, чтобы остановить это злоупотребление, могут ли государства-члены принять меры по этому вопросу?» — интересуется член ЕП.

Ранее пассажирка авиакомпании Ryanair показала на видео отвратительный обед в самолете и получила поддержку пользователей сети. В комментариях они писали, что у Ryanair всегда были проблемы с бортовым питанием. «Это ужасно», «Не совсем то, чего ожидаешь», «Жаль, я не успела вас предупредить о еде на рейсах Ryanair», — рассказывали пользователи.

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