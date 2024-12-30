ФИДЕ разрешила шахматистам играть в джинсах

Президент ФИДЕ Дворкович разрешил шахматистам играть в джинсах

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил об изменениях в дресс-коде на чемпионате мира по блицу и рапиду. Его комментарий опубликован на сайте организации.

Довркович объявил о смягчении правил, регламентирующих одежду игроков. «Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются небольшие элегантные отклонения, в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком», — рассказал он. Глава ФИДЕ также выразил надежду на то, что шахматисты не будут злоупотреблять этой гибкостью.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира Магнуса Карлсена сняли турнира из-за нарушения дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться по ходу встречи.

После дисквалификации Карлсен выругался на ФИДЕ. Норвежец признался, что крайне устал от организации.