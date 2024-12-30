Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
2:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
1:4
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Завершен
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:5
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
01:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
00:35, 30 декабря 2024Спорт

ФИДЕ разрешила шахматистам играть в джинсах

Президент ФИДЕ Дворкович разрешил шахматистам играть в джинсах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил об изменениях в дресс-коде на чемпионате мира по блицу и рапиду. Его комментарий опубликован на сайте организации.

Довркович объявил о смягчении правил, регламентирующих одежду игроков. «Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются небольшие элегантные отклонения, в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком», — рассказал он. Глава ФИДЕ также выразил надежду на то, что шахматисты не будут злоупотреблять этой гибкостью.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира Магнуса Карлсена сняли турнира из-за нарушения дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться по ходу встречи.

После дисквалификации Карлсен выругался на ФИДЕ. Норвежец признался, что крайне устал от организации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО погиб бывший футболист сборной России. Ранее его задержали с мефедроном и приговорили к 9,5 года колонии

      В России заявили о несработавшем «трюке» с мирной конференцией по Украине

      Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

      ФИДЕ разрешила шахматистам играть в джинсах

      Лавров указал на опасную черту в конфронтации Ирана и Израиля

      Лавров раскрыл стратегию США по Китаю

      Лавров ответил на обвинения Запада о якобы присутствующих в Курской области военных КНДР

      Лавров назвал причину падения власти Асада в Сирии

      МИД России оценил готовность к нормализации отношений с Грузией

      Лавров рассказал о реагировании России и КНДР на угрозы со стороны третьих стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше