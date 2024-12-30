Путин учредил стипендию до 60 тысяч рублей для олимпийских призеров

Президент России Владимир Путин учредил президентские премии для спортсменов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Учредить стипендию президента РФ гражданам Российской Федерации, имеющим высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению», — сказано в документе.

Общая квота — 4 тысячи стипендий. Сумма выплат — от 25 до 60 тысяч рублей. Они будут ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции. Выплачивать их планируют чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, победителям всероссийских и международных турниров, некоторым другим категориям спортсменов и их тренерам.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе подвигом. «Необходимо поддерживать наших спортсменов, которые выступают, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг. Мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены», — добавил Чернышенко.

