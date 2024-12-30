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22:20, 30 декабря 2024Мир

Турция разорвала отношения с Израилем

Администрация Эрдогана: Турция разорвала отношения с Израилем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Турция полностью разорвала отношения с Израилем, Анкара не предпринимала шагов для их улучшения. С таким объявлением выступили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции, передает РИА Новости.

По утверждениям ряда турецких и израильских СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связывался с властями Израиля, чтобы предпринять попытку восстановить двусторонние отношения. В центре отметили, что о таком звонке не может быть и речи.

Представители организации подчеркнули, что утверждения о связях Турции с ЦАХАЛ и органами безопасности страны являются необоснованными.

Ранее Турцию заподозрили в желании превратить Сирию в свой протекторат. «Эрдогану нужна вся Сирия. Поэтому сейчас он требует, чтобы Израиль покинул территорию республики», — рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

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