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11:06, 30 декабря 2024Россия

В России высказались о влиянии Картера на отношения Москвы и Вашингтона

Сенатор Джабаров назвал Картера типичным проамериканским лидером
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ушедший из жизни 39-й президент США Джимми Картер был типичным американским политиком, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. О его влиянии на отношения Москвы и Вашингтона в разговоре с «Лентой.ру» высказался российский сенатор.

«Это была середина 70-х годов прошлого века, когда Картер пришел к власти. Сказать, что он чем-то запомнился, не могу. Типичный проамериканский лидер. Это была эпоха холодной войны, причем ее самый разгар, поэтому говорить, что была какая-то разрядка, не приходится. И потом он побыл [президентом] всего один срок, у него не получилось дальше. Самое главное, что он потом ушел в политическое небытие, практически все эти годы последующие, почти 50 лет, мы о нем ничего не слышали. Поэтому сказать ни хорошего, ни плохого не могу», — поделился мнением Джабаров.

Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет 29 декабря. Известно, что в последние годы он боролся с агрессивной формой рака кожи.

Картер был представителем Демократической партии и руководил США с 1977 по 1981 год. Его называли президентом-миротворцем, поскольку во время его правления были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом.

Соболезнования в связи с кончиной Картера выразили избранный президент США Дональд Трамп и уходящий с поста Джо Байден. 9 января в стране объявили днем траура.

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