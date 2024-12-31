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20:01, 31 декабря 2024Спорт

Фетисов одной фразой оценил возможность допуска России к Олимпиаде-2026

Фетисов фразой «я не гадалка» оценил возможность допуска России к Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил возможность допуска России к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Его слова приводит «Чемпионат».

Фетисов фразой «я не гадалка» высказался об участии отечественных спортсменов в соревнованиях. Он предложил решать эти вопросы с министром спорта и президентом Олимпийского комитета.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Играх-2026. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии сборной России будет принято в феврале 2025-го.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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