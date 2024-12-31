Российский футболист отказался от покупки икры из-за ее дороговизны

Российский футболист Логашов отказался от покупки икры из-за ее дороговизны

Бывший защитник московского «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов отказался от покупки икры из-за ее дороговизны. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», — заявил футболист. Он подчеркнул, что в прошлом году икра подорожала минимум в два раза.

Логашов дважды становился обладателем Кубка России: один раз в составе «Локомотива» и один раз в составе «Ростова».

Ранее олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков пожаловался на стоимость продуктов в России. Спортсмен заявил, что не ограничивает себя, однако обратил внимание на то, что все подорожало в два раза.