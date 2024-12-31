В Федерации шахмат России заявили о вредительстве тренера-чемпиона

В Федерации шахмат России заявили о вредительстве тренера Мурзина Кобалии

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил о вредительстве тренера чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина Михаила Кобалии. Его слова приводит ТАСС.

«Странно читать критику тренера Володара о том, что за успехами Мурзина не стоит федерация и мы никак не помогаем», — посчитал Ткачев. Он подчеркнул, что ФШР предоставил ему и его семье служебное жилье в Химках. Кроме того, с 2022 года он находится на ставке Министерства спорта и продолжает получать зарплату.

Ранее Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду на турнире, прошедшем в американском Нью-Йорке. По итогам 13 партий 18-летний спортсмен набрал десять очков.

Международная шахматная федерация разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.