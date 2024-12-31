Нападающий клуба «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии. Об этом хоккеист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
52-летний спортсмен опубликовал фотографию без зубов. «Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», — подписал пост Ягр.
Ранее агент Ягра Ярослав Зидек назвал сроки завершения карьеры хоккеиста. Он заявил, что спортсмен запланировал завершение карьеры после сезона-2024/2025.
Ягр провел в «Питтсбурге» 11 лет и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В данный момент чех продолжает профессиональную карьеру. Он выступает за команду родного города «Кладно», владельцем которой сам и является. Ягр занимает первое место в истории хоккея по количеству заброшенных в официальных матчах шайб.