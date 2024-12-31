Ягр лишился четырех зубов во время матча

Хоккеист Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии

Нападающий клуба «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии. Об этом хоккеист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летний спортсмен опубликовал фотографию без зубов. «Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», — подписал пост Ягр.

Ранее агент Ягра Ярослав Зидек назвал сроки завершения карьеры хоккеиста. Он заявил, что спортсмен запланировал завершение карьеры после сезона-2024/2025.

Ягр провел в «Питтсбурге» 11 лет и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В данный момент чех продолжает профессиональную карьеру. Он выступает за команду родного города «Кладно», владельцем которой сам и является. Ягр занимает первое место в истории хоккея по количеству заброшенных в официальных матчах шайб.