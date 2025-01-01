Назван самый пьяный вид спорта в СССР

Экс-футболист сборной России Пономарев назвал хоккей самым пьяным видом спорта

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев рассказал, какой спорт в советское время обладал наибольшим количеством пьющих игроков. Его слова приводит РИА Новости.

Пономарев назвал хоккей самым пьяным видом спорта. «По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали», — отметил он.

Ранее финский хоккеист Янне Лаакконен рассказал о пристрастии россиян к алкоголю. «В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку», — заявил он.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признавался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. По его словам, от проблем со спиртным его спасла тренер Татьяна Тарасова.