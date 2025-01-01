Названа дата начала урегулирования конфликта на Украине

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков рассказал, когда начнется процесс разрешения конфликта с Россией. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Politeka.
Стариков назвал дату начала урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что этот процесс запустится после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
«Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января. Трамп готов решительно положить конец конфликту», — отметил он.
Ранее Стариков призвал как можно скорее закончить конфликт на Украине ради сохранения государства. Стариков отметил, что на фронте есть оперативно-тактические кризисы, которые следует устранить.