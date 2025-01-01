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21:21, 1 января 2025Бывший СССР

Названа дата начала урегулирования конфликта на Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: урегулирование кризиса на Украине начнется 20 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков рассказал, когда начнется процесс разрешения конфликта с Россией. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Politeka.

Стариков назвал дату начала урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что этот процесс запустится после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

«Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января. Трамп готов решительно положить конец конфликту», — отметил он.

Ранее Стариков призвал как можно скорее закончить конфликт на Украине ради сохранения государства. Стариков отметил, что на фронте есть оперативно-тактические кризисы, которые следует устранить.

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