На Украине призвали как можно скорее закончить конфликт ради сохранения государства

Экс-полковник СБУ Стариков призвал как можно скорее закончить конфликт

Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в эфире YouTube-канала Politeka призвал как можно скорее закончить конфликт ради сохранения государства.

Он отметил, что на фронте есть оперативно-тактические кризисы, например, вокруг Красноармейска (украинское название Покровск).

«Эти кризисы — уже не мелкие порезы, а уже такие серьезные порезы», — сказал эксперт. Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы они не привели к обрушению, когда система перестанет функционировать.

Стариков также прокомментировал намерения президента Украины Владимира Зеленского «не спешить» с завершением конфликта, которые он озвучил избранному главе США Дональду Трампу. Экс-полковник допустил, что после инаугурации нового американского лидера 20 января ситуация может измениться, и призвал посмотреть, как быстро произойдет развитие событий.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Западу важно правильно оценить ситуацию на Украине перед началом переговоров. По его словам, США и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России. Эксперт убежден, что именно неспособность верно оценить потенциал российской стороны привела к катастрофе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

