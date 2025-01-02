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19:22, 2 января 2025Спорт

Губерниев оценил рост цен перед Новым годом

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что заметил рост цен перед Новым годом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил рост цен перед Новым годом. Его слова приводит Sport24.

«Если бы сказал, что не заметил [рост цен] , вы бы сказали, что я идиот. Заметил, и не обязательно к Новому году», — заявил Губерниев. Он подчеркнул, что следит за уровнем инфляции.

Ранее бывший защитник московского «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов рассказал, что отказался от покупки икры. Причиной стала ее дороговизна.

До этого олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков пожаловался на стоимость продуктов в России. Спортсмен заявил, что не ограничивает себя, однако обратил внимание на то, что все подорожало в два раза.

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