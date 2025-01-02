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18:18, 2 января 2025Спорт

Олимпийский чемпион ответил назвавшему самый пьяный вид спорта ветерану сборной СССР

Кожевников заявил, что ветеран сборной СССР Пономарев понимает в пьянстве
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников ответил ветерану сборной СССР по футболу Владимиру Пономареву, назвавшему хоккей самым пьяным видом спорта. Его слова приводит РИА Новости.

«Если человек так говорит, то он что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, пили, то, может быть, они бы и выиграли гораздо больше, чем мы», — заявил Кожевников, подчеркнув, что его слова являются шуткой.

Ранее Пономарев рассказал, какой спорт в советское время обладал наибольшим количеством пьющих игроков. Он назвал хоккей самым пьяным видом спорта.

До этого финский хоккеист Янне Лаакконен рассказал о пристрастии россиян к алкоголю. «В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку», — заявил он.

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