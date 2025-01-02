«У меня для тебя задание». Отдававших указания террористам из «Крокуса» членов ИГИЛ судят в Турции

Связанным с терактом в «Крокусе» боевикам грозит до 15 лет тюрьмы в Турции

В Турции осудят пятерых иностранцев, которые, как утверждается, отдавали указания террористам, устроившим нападение в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 24 марта 2024 года.

Генпрокуратура Стамбула требует для них от 7,5 до 15 лет тюремного заключения. Утверждается, что установлено их членство в «Исламском государстве» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Обвиняемые жили в Турции вместе с напавшим на «Крокус» террористом

На скамье подсудимых окажутся Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Хамза Мухаммед и Мухаммадрахим Файзов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В обвинительном заключении, подготовленном Бюро по расследованию террористических преступлений Главной прокуратуры Стамбула, указано, что они контактировали с Шамсидином Фаридуни и Саидакрамом Рачабализодой(оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images

Так, гражданин Таджикистана Фаизов приехал в Турцию с женой и ребенком 5 января 2024 года. В тот же день там оказался и Рачабализода, один из организаторов теракта в «Крокусе».

Также указывается, что Фаизов и Усмонов некоторое время жили в Стамбуле вместе с Фаридуни. Фаизов уехал в Афганистан. Фаизов 28 марта, спустя четыре дня после теракта в России, попытался вместе с семьей уехать в Афганистан через Иран, но его задержали на автовокзале в Стамбуле.

Опубликована переписка, где Фаридуни предложили устроить теракт

Кроме того, опубликована переписка, найденная в телефоне Мутеулло Асоева, находящегося на скамье подсудимых в Стамбуле. Не уточняется, с кем именно она велась, однако исходя из того, что обвиняемые жили в одной квартире с Шамсидином Фаридуни, именно он мог быть адресатом.

В переписке ему предлагают устроить теракт, называют сумму вознаграждения и дальнейшие действия.

— Привет, у меня для тебя задание. — Привет, что за задание? — Вы заложите бомбу в торговом центре Vegas. Мы предоставим все боеприпасы. Награда за задание составляет 800 000 рублей. — После завершения миссии? — 100 000 заранее, 700 000 после завершения. — Нет, я боюсь, они поймают меня и убьют. — Нет, наш человек заберет вас после установки бомб. Он доставит вас до белорусской границы. Там мы дадим вам новые удостоверения личности и дом, а также план [действий]. из переписки Мутеулло Асоева с исполнителем теракта

Также в обвинении указывается, что по использованному Фаридуни номеру телефона связывались с Усмоновым, а подсудимые «делали звонки по поводу теракта».

Еще в марте, спустя неделю после теракта, сообщалось, что Фаридуни был связан с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции.

Турция и Россия уже сотрудничали после теракта в «Крокусе»

В июне прошлого года стало известно, что спецслужбы Турции помогли предотвратить готовившийся в Москве второй после атаки на «Крокус Сити Холл» теракт.

Фото: Ministry of Emergencies of Russia / Handout / Anadolu / Getty Images

Как указывала газета Hurriyet, теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). Турецкие спецслужбы долгое время отслеживали деятельность местной ячейки организации, которая была причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в январе. Правоохранительные органы в рамках расследования допросили нескольких человек, после чего установили контакт с российской стороной. Hurriyet уточняет, что двое совершивших нападение незадолго до теракта побывали в Турции, о чем также были проинформированы российские правоохранительные органы.

Уточняется, что террористы хотели напасть на переполненный торговый центр.