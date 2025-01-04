Российские теннисистки выиграли турнир WTA в парном разряде

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Брисбене в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале соревнований Андреева и Шнайдер сыграли против россиянки Анны Калинской и австралийки Присциллы Хон. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут.

Для Андреевой и Шнайдер это первые титулы в парном разряде. Ранее спортсменки рассказали, что договорились играть вместе на всех крупных турнирах в 2025 году.

На Олимпийских играх-2024 Андреева и Шнайдер заняли второе место в женском парном разряде. В финале турнира в Париже они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани. Спортсменки стали единственными из 15 россиян, участвовавших в соревнованиях, кому удалось завоевать медали.