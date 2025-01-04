Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
1:4
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
0:3
2-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:4
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
20:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
17:30, 4 января 2025Спорт

Российские теннисистки выиграли турнир WTA в парном разряде

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Брисбене в парном разряде
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Manu Fernandez / AP

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале соревнований Андреева и Шнайдер сыграли против россиянки Анны Калинской и австралийки Присциллы Хон. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут.

Для Андреевой и Шнайдер это первые титулы в парном разряде. Ранее спортсменки рассказали, что договорились играть вместе на всех крупных турнирах в 2025 году.

На Олимпийских играх-2024 Андреева и Шнайдер заняли второе место в женском парном разряде. В финале турнира в Париже они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани. Спортсменки стали единственными из 15 россиян, участвовавших в соревнованиях, кому удалось завоевать медали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали российский регион ракетами ATACMS. Россия анонсировала ответ на удар Украины

      Из дома в российском регионе эвакуировали около сотни жителей после обнаружения БПЛА

      Водитель упавшей в Москву-реку машины владел ей более четырех лет

      Швейцарский банк обвинили в сокрытии тесных связей с нацистами

      ВСУ попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS

      Российские теннисистки выиграли турнир WTA в парном разряде

      Широков сделал прогноз на возвращение сборной России на международную арену

      В Кремле прокомментировали намерение президента Сербии провести разговор с Путиным

      В российском городе мужчина выстрелил в живот беременной подруге

      Минобороны анонсировало ответ на попытку ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше